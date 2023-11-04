Galatasaray kendi rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez!

Galatasaray, ligin ilk 11 haftası itibarıyla Süper Lig'deki en iyi başlangıcını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray kendi rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 00:10
Son güncelleme 04 Kasım 2023 00:11
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 17 maçında yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı takım, lig tarihinde 11. maçlar itibarıyla en yüksek puana bu sezon ulaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery