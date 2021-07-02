Galatasaray, Kenan Karaman yarışında bir adım önde!

Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray, Kenan Karaman için kıyasıya bir yarışa girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kenan Karaman yarışında bir adım önde!
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02 Temmuz 2021 10:36
Onyekuru için Monaco ile anlaşamayan Galatasaray'da kanat forveti olarak Kenan Karaman ön plana çıktı.

Kenan'ı Beşiktaş da istiyor ancak Galatasaray'ın siyah- beyazlı ekipten daha yüksek bir maaş önermesi nedeniyle bir adım önde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın merkez santrfor istemesi nedeniyle de çok istekli değil.

CİMBOM'DAN 3 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO!

Öte yandan Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'a Galatasaray'ın 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma teklif ettiği öğrenildi.

Ayrıca bonservisi elinde olması nedeniyle de 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerildiği bildirildi.


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