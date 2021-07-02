Galatasaray, Kenan Karaman yarışında bir adım önde!

Onyekuru için Monaco ile anlaşamayan Galatasaray'da kanat forveti olarak Kenan Karaman ön plana çıktı.



Kenan'ı Beşiktaş da istiyor ancak Galatasaray'ın siyah- beyazlı ekipten daha yüksek bir maaş önermesi nedeniyle bir adım önde olduğu belirtiliyor.



Ayrıca Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın merkez santrfor istemesi nedeniyle de çok istekli değil.



CİMBOM'DAN 3 YIL İÇİN 4.5 MİLYON EURO!



Öte yandan Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Kenan Karaman'a Galatasaray'ın 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma teklif ettiği öğrenildi.



Ayrıca bonservisi elinde olması nedeniyle de 750 bin euro'dan yine 3 yılda 2.25 milyon euro'ya tamamlanmak üzere imza parası önerildiği bildirildi.



