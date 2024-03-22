Galatasaray, Kemerburgaz'da 1.35 milyon euro'luk iki saha yapıyor

Kemerburgaz'da GSYİAD tarafından üstlenilen iki sahanın yapımında son aşamaya gelindi.
Toplam 1 milyon 350 bin euroya mal olan sahalarda kullanılan zeminin hibrit çim olacağı belirtildi. Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisinde bu 2 saha dışında 4 saha daha yer alacak. Kamp binası da hızla inşa edilirken önümüzdeki sezon antrenmanların Kemerburgaz'da yapılacağı belirtildi.
Altyapı takımlarının ise taşınma sürecinde Florya'da bir süre çalışmalarına devam edeceği vurgulandı. Altyapı takımlarının çalışmalarını yapabilmesi için yeni bir arazi arandığı öğrenildi. Kemerburgaz'ın yetersiz kalacağı için bu yönde çalışma olduğu belirtildi.
Toplam 1 milyon 350 bin euroya mal olan sahalarda kullanılan zeminin hibrit çim olacağı belirtildi. Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazisinde bu 2 saha dışında 4 saha daha yer alacak. Kamp binası da hızla inşa edilirken önümüzdeki sezon antrenmanların Kemerburgaz'da yapılacağı belirtildi.
Altyapı takımlarının ise taşınma sürecinde Florya'da bir süre çalışmalarına devam edeceği vurgulandı. Altyapı takımlarının çalışmalarını yapabilmesi için yeni bir arazi arandığı öğrenildi. Kemerburgaz'ın yetersiz kalacağı için bu yönde çalışma olduğu belirtildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU