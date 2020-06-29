Galatasaray kazanmayı unuttu

Galatasaray, son 5 lig maçında üç puan alamadı. Cim-Bom, Terim yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini Kasım 2003-Ocak 2004 arasında altı maçla yaşamıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray kazanmayı unuttu
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29 Haziran 2020 09:34
Galatasaray, son 5 lig maçında üç puan alamadı. Pandemi öncesi Sivasspor (2-2) ve Beşiktaş (0-0) ile yenişemeyen Aslan, aranın ardından ilk maçta Ç.Rizespor'a 2-0 yenildi, Gaziantep ile yaşanan 3-3'lük beraberliğin ardından Başakşehir'e de takıldı. Cim-Bom, Terim yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini Kasım 2003-Ocak 2004 arasında altı maçla yaşamıştı.

Zirveye yenilmedi

Aslan'ın tek tesellisi ise haftaya lider giren takımlar karşısındaki yenilmezliği oldu. Sarı-kırmızılılar, haftaya lider giren takımlara karşı oynadığı dört Süper Lig maçını kaybetmedi. G.Saray bunlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.





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