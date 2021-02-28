'Galatasaray kazanıyor, Beşiktaş eziyor!'

Sinan Engin, Beşiktaş'ın ligde en iyi futbol oynayan takım olduğunu belirterek siyah beyazlıların farkının yenerken rakibini ezerek galip geldiğini belirtti.



Engin değerlendirmesinde Beşiktaş'ın ileriye çıkarken ve geriye çekilirken 7-8 oyuncuyla hareket ettiğini belirterek, "Beşiktaş 7-8 kişiyle hücum ediyor ve geri geliyorlar. Fizik olarak da ikili mücadeleleri kazanıyorlar. Rakibine de acayip üstünlük sağlıyor." dedi.



Engin ayrıca diğer takımlardan farklı olarak Beşiktaş'ın rakiplerini baskın oyunuyla ezdiğini söyleyerek "Şöyle özetleyebiliriz, Galatasaray rakibini yeniyor, Beşiktaş eziyor. Beşiktaş'ın şu ortamda yenilmesinin ben sürpriz olduğunu düşünüyorum. Kötü oynarsın yenilirsin o ayrı. Normalin üzerinde oynayan Beşiktaş'ı yenmek çok zor olarak düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



