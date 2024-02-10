Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Barış Alper, 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray ligde bu sonuçla üst üste oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. Sarı kırmızılı takım, ayrıca sahasında oynadığı son 30 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Okan Buruk'un öğrencileri evinde bu sezon hiç kaybetmeyerek 13'de 13 yaptı.
OKAN BURUK REKORU GÜNCELLEDİ
Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını güncelledi.
Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 66 yaptı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak. Başakşehir ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.
BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. Buruk, Bandırmaspor karşılaşmasında oynayan Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Ndombele, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'un yerine Başakşehir mücadelesinde; Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'ye görev verdi.
Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Berkan Kutlu'dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens ve sol kanadında ise Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi'yi sahaya sürdü.
SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK
Galatasaray'da, Başakşehir mücadelesinde 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, Başakşehir karşılaşmasında eksik isimler arasında yer aldı.
KÖHN VE VINICIUS YEDEKTE
Galatasaray'ın devre arasında Almanda Bundesliga 2'nci Lig ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek soyundu. Vinicius 73. dakikada oyuna girdi. Köhn ise karşılaşmada süre alamadı.
Öte yandan Galatasaray'ın devre arasındaki bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'dan transferi 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ise Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya karşı final oynaması sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymedi.
Daha önce Carlos Vinicius, Galatasaray formasıyla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesinde çıkmıştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray'da Vinicius, 90+5'inci dakikada takımının 4'üncü golünü kaydetmişti.
DUBOIS BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın sezon başında forma şansı bulamaması sebebiyle Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiraladığı 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir formasıyla Galatasaray taraftarının önünde Rams Park'ta sahaya çıktı. Başakşehir'de karşılaşmaya 11'de başlayan Dubois, daha önce Galatasaray karşısına Süper Lig'in 5'inci haftasında çıkmıştı. Sarı-kırmızıların 2-1 galip geldiği mücadelede de ilk 11'de başlayan Dubois, 64'üncü dakikada takımının tek golünü kaydetmişti.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hatayspor karşılaşmasında forma giyen; Deniz Dilmen, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Abeid, Aleksic ve Keny yerine Volkan Babacan, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek'i Galatasaray mücadelesinde sahada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK
Başakşehir, Galatasaray deplasmanına 4 eksik oyuncuyla geldi. Sakatlıkları bulunan Duarte, Pelkas, Ömer Ali Şahiner ve Szysz Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen isimler oldu.
Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Çin temsilcisi Wuhan Three Towns takımından transfer ettiği 32 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson ise Galatasaray mücadelesinde yedek soyundu.
MAÇ SARI KARTLA BAŞLADI
Mücadelenin henüz 1. dakikasında Mertens, sarı kart gördü. Hakem cihan Aydın, Kemen'e kontrolsüz bir şekilde müdahale ettiğini işaret ederek sarı kart gösterdi.
İlk dakikalarda maç düşük tempoyla devam etti. İki takım da kontrollü oynamaya çalıştı.
İLK ATAK G.SARAY'DAN
Maçın 9. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
Bu pozisyondan yalnozca iki dakika sonra Galatasaray bir pozisyona daha girdi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, Barış Alper'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Barış, rakibinden topu söktü iyi bir vücut çalımıyla kaleye döndü ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
G.SARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Galatasaray'da Mertens'in golü VAR'dan döndü. Kerem Demirbay'ın 30. dakikada soldan ceza sahasına çevirdiği topa Mertens şyş vurdu ve topu ağlara gönderdi. Mertens'in bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MERTENS'İN GOLÜ BU KEZ GEÇERLİ
Galatasaray, Mertens'in 31. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Yay üzerinde topla buluşan Mertens gelişine vurdu. Top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa Mertens yine çok iyi vurdu ve kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!
Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kemen'in vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Son bölümde başka ciddi bir atak olmadı ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
KEREM DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.
Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.
İkinci yarı skor avantajını sağlayan Galatasaray, temponun yükselmesine izin vermedi.
BİR SAKATLIK DAHA
Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.
Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.
ÖNCE VOLKAN SONRA DİREK
Barış Alper'in sağ ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Volkan'dan döndü. Daha sonra Ba'nın uzaklaştırmak istediği top üst direğe çarpıp kaleden uzaklaştı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI!
Deniz Türüç, sağ kanatta kontrol ettiği topu bekletmeden yay üzerine gönderdi. Savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında kale önüne doldurulan topu Kemen içeri çevirdi. Kaan'a çarpan top 68. dakikada ağlarla buluştu. Bu pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi. Kısa bir incelemenin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Başakşehir farkı indirmek adına etkili olmaya çalıştı. Deniz Türüç'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa Keny kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.
TETE ŞUTUNU ÇEKTİ AMA...
Galatasaray, Tete ile son bölümde kaleyi yokladı ama sonuç çıkmadı. 90. dakikada topu rakip kaleye hızla taşıyan Brezilyalı oyuncu, uzaktan vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.
Galatasaray son bölümde temponun yükselmesine izin vermedi. Başakşehir, rakip kaleye gitmekte bir hayli güçlük yaşadı. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.
41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.
Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Barış Alper, 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Galatasaray ligde bu sonuçla üst üste oynadığı son 13 maçı kaybetmedi. Sarı kırmızılı takım, ayrıca sahasında oynadığı son 30 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Okan Buruk'un öğrencileri evinde bu sezon hiç kaybetmeyerek 13'de 13 yaptı.
OKAN BURUK REKORU GÜNCELLEDİ
Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını güncelledi.
Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 66 yaptı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak. Başakşehir ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.
BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. Buruk, Bandırmaspor karşılaşmasında oynayan Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Ndombele, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius'un yerine Başakşehir mücadelesinde; Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'ye görev verdi.
Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Berkan Kutlu'dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens ve sol kanadında ise Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi'yi sahaya sürdü.
SARI-KIRMIZILI EKİPTE 4 EKSİK
Galatasaray'da, Başakşehir mücadelesinde 4 oyuncu forma giyemedi. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile Nijerya'ya karşı final oynayacak Serge Aurier, Başakşehir karşılaşmasında eksik isimler arasında yer aldı.
KÖHN VE VINICIUS YEDEKTE
Galatasaray'ın devre arasında Almanda Bundesliga 2'nci Lig ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek soyundu. Vinicius 73. dakikada oyuna girdi. Köhn ise karşılaşmada süre alamadı.
Öte yandan Galatasaray'ın devre arasındaki bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'dan transferi 31 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ise Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'ya karşı final oynaması sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymedi.
Daha önce Carlos Vinicius, Galatasaray formasıyla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesinde çıkmıştı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray'da Vinicius, 90+5'inci dakikada takımının 4'üncü golünü kaydetmişti.
DUBOIS BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA RAMS PARK'TA
Galatasaray'ın sezon başında forma şansı bulamaması sebebiyle Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e sezon sonuna kadar kiraladığı 29 yaşındaki Fransız sağ bek Leo Dubois, Başakşehir formasıyla Galatasaray taraftarının önünde Rams Park'ta sahaya çıktı. Başakşehir'de karşılaşmaya 11'de başlayan Dubois, daha önce Galatasaray karşısına Süper Lig'in 5'inci haftasında çıkmıştı. Sarı-kırmızıların 2-1 galip geldiği mücadelede de ilk 11'de başlayan Dubois, 64'üncü dakikada takımının tek golünü kaydetmişti.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Hatayspor karşılaşmasında forma giyen; Deniz Dilmen, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Abeid, Aleksic ve Keny yerine Volkan Babacan, Dubois, Josef, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek'i Galatasaray mücadelesinde sahada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK
Başakşehir, Galatasaray deplasmanına 4 eksik oyuncuyla geldi. Sakatlıkları bulunan Duarte, Pelkas, Ömer Ali Şahiner ve Szysz Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyen isimler oldu.
Öte yandan Başakşehir'in devre arasında Çin temsilcisi Wuhan Three Towns takımından transfer ettiği 32 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson ise Galatasaray mücadelesinde yedek soyundu.
MAÇ SARI KARTLA BAŞLADI
Mücadelenin henüz 1. dakikasında Mertens, sarı kart gördü. Hakem cihan Aydın, Kemen'e kontrolsüz bir şekilde müdahale ettiğini işaret ederek sarı kart gösterdi.
İlk dakikalarda maç düşük tempoyla devam etti. İki takım da kontrollü oynamaya çalıştı.
İLK ATAK G.SARAY'DAN
Maçın 9. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
Bu pozisyondan yalnozca iki dakika sonra Galatasaray bir pozisyona daha girdi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.
BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI
Galatasaray, Barış Alper'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Barış, rakibinden topu söktü iyi bir vücut çalımıyla kaleye döndü ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
G.SARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Galatasaray'da Mertens'in golü VAR'dan döndü. Kerem Demirbay'ın 30. dakikada soldan ceza sahasına çevirdiği topa Mertens şyş vurdu ve topu ağlara gönderdi. Mertens'in bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MERTENS'İN GOLÜ BU KEZ GEÇERLİ
Galatasaray, Mertens'in 31. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Yay üzerinde topla buluşan Mertens gelişine vurdu. Top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topa Mertens yine çok iyi vurdu ve kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.
MUSLERA GEÇİT VERMEDİ!
Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kemen'in vuruşu kaleci Muslera'dan döndü. Son bölümde başka ciddi bir atak olmadı ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
KEREM DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.
Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.
İkinci yarı skor avantajını sağlayan Galatasaray, temponun yükselmesine izin vermedi.
BİR SAKATLIK DAHA
Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.
Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.
ÖNCE VOLKAN SONRA DİREK
Barış Alper'in sağ ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Volkan'dan döndü. Daha sonra Ba'nın uzaklaştırmak istediği top üst direğe çarpıp kaleden uzaklaştı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI!
Deniz Türüç, sağ kanatta kontrol ettiği topu bekletmeden yay üzerine gönderdi. Savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında kale önüne doldurulan topu Kemen içeri çevirdi. Kaan'a çarpan top 68. dakikada ağlarla buluştu. Bu pozisyon sonrası VAR'dan uyarı geldi. Kısa bir incelemenin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Başakşehir farkı indirmek adına etkili olmaya çalıştı. Deniz Türüç'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa Keny kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.
TETE ŞUTUNU ÇEKTİ AMA...
Galatasaray, Tete ile son bölümde kaleyi yokladı ama sonuç çıkmadı. 90. dakikada topu rakip kaleye hızla taşıyan Brezilyalı oyuncu, uzaktan vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.
Galatasaray son bölümde temponun yükselmesine izin vermedi. Başakşehir, rakip kaleye gitmekte bir hayli güçlük yaşadı. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı. Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı. Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
37. dakikada ev sahibi ekip net bir gol şansından yararlanamadı. Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta Dubois'dan kaptığı topla hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun yerden pasında top ceza sahası içi sol çaprazdaki Barış Alper'e geldi. Barış, açısı daha uygun olan Mertens'i gördü. Belçikalı futbolcunun uygun durumda altıpas gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek önemli bir tehlikeyi savuşturdu.
41. dakikada Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Kemen sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top zamanında kalesinden çıkarak açıyı daraltan Muslera'dan kornere çıktı.
Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı takım 2-0 önde girdi.