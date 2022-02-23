Galatasaray kazandı, Halil ve Babel kaybetti

Galatasaray sıkıntılı geçen günlerin ardından ligde tam 6 maç sonra kazanırken Göztepe deplasmanında özellikle 2 oyuncu takımın kaybedenleri olarak öne çıktı.



Teknik direktör Domenec Torrent'in ilk 11'de şans vermesine karşın performansı yetersiz bulunan Halil Dervişoğlu saha içi performansının yanı sıra yüksek tansiyonda geçen maçta takımını sahiplenmediği ve Galatasaray adına büyük önem taşıyan karşılaşmada umursamaz tavırları ile hedefteki isim oldu.



Ayrılık için geri sayıma geçildi



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, G.Saray'ın kazandığı ve galibiyeti getiren penaltıda saha içinde, kulübede olan tüm futbolcular, personel ekibi heyecan, sevinçle tepki gösterirken Halil'in hareketsiz, suratı asık şekilde kulübede oturması da sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi Halil Dervişoğlu'nun 'aidiyet' duygusunun zayıfladığı ve yetersiz noktada olduğuna karar kıldı. Sezon başında Brentford kulübünden kiralanan Halil'in de, Galatasaray'dan ayrılması için geri sayıma geçildi.



Brendford'a geri gönderilecek



Sarı kırmızılılar 2 sezon üst üste kiraladığı Halil Dervişoğlu için bir adım atmayacak. Galatasaray, Brentford kulübü ile bonservisi adına masaya oturmayıp sezon bitimi ile birlikte Halil ile vedalaşacak. Torrent'in de Rize maçı ile birlikte başlayacak süreçte Halil Dervişoğlu'na şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Bu arada Halil ile birlikte sınıfta kalan bir diğer isim Ryan Babel oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun da ligde kalan bölümde forma giymesi zor görünüyor.





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