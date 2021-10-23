Galatasaray kazandı, 2'de 2 yaptı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray kazandı, 2'de 2 yaptı!
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23 Ekim 2021 19:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 66-54 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 2. galibiyetini aldı. Çankaya Üniversitesi ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Zafer Yılmaz, Eyyüp Ayhan, Samet Tekin

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 2, Gizem Başaran Turan 4, Williams 18, Steinberga 7, Dungee 10, Miray Balotu, Mısra Albayrak 2, Melis Gülcan 10, Sude Yılmaz, Krajisnik 8, Merve Aydın 1, Eda Şahin 4

Çankaya Üniversitesi: White 6, Dikaioulaku 16, Kübra Erat 5, Prince 12, Tuğçe Murat 3, Özge Kavurmacıoğlu 4, Ecem Kazar, Kizer 3, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 23-10

Devre: 42-29

3. Periyot: 60-42

 


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