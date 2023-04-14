GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Bein Sports canlı maç izle

|45
|Dries Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Bilal'de kaldı.
|45
|Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleci Bilal'i geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Arjantinli oyuncu takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.
|45
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Goal
|GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı.
|45
|Hakem pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıktı. Majid Hosseini kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray penaltı kullanacak.
|45
|Mustafa Kürşad Filiz pozisyonu VAR'da inceliyor.
|45
|Torreira ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor.
|45
|Sacha Boey'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
|45
|Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem en çok GOL atan hem de en çok asist yapan futbolcusu oldu.
|45
|Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, yanındaki Kerem'e bıraktı. Kerem çaprazdan vurdu ama savunmadan kritik bir müdahale geldi.
|45
|Mensah'ın ortasında Thiam topukla kaleye gönderdi. Savunmada Sacha Boey araya girdi.
|45
|İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
|45
|Emrah'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|44
|Emrah Başsan, Adekugbe ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|43
|Galatasaray oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.
|42
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Goal
|Galatasaray, Icardi'nin penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.
|41
|Pozisyon VAR'da incelendi. Penaltı kullanılacak.
|40
|Penaltı pozisyonu VAR'da inceleniyor.
|39
|PENALTI! Galatasaray'da Kerem sağdan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
|38
|Icardi ile Rashica'nın paslaşmasında Arjantinli oyuncu kaleyi düşündü ama savunma araya girdi.
|37
|Icardi'nin pasında Kerem, kaleye sert bir şut çıkardı. Kaleci Bilal gole izin vermedi.
|36
|Sergio Oliveira'nın arka direğe gönderdiği topu Sam Adekugbe içeri çevirse de hakem topun oyun alanının dışından çevirdiği belirtti.
|35
|Olivier Kemen, savunma arkasına sarkan Thiam'ı düşündü. Mame Baba Thiam, Abdülkerim'e faul yaptı ve sarı kart gördü.
|34
|Mame Baba Thiam'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
|33
|Kerem harika pasla sağdan hareketlenen Rashica'ya gönderdi. Onun ceza sahasına çevirdiği topu rakip savunma uzaklaştırdı.
|32
|Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Dries Mertens, opsiyonlu sözleşmesi gereğince, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
|31
|Mertens'in arka direğe gönderdiği top Oliveira için hızlı.
|30
|İlk yarım saat geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü devam ediyor.
|29
|KAÇTI! Dries Mertens'in çaprazdan şutu yandan az farkla auta gitti.
|28
|Carlos Mane'nin ortasında Hosseini kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
|27
|Victor Nelsson, Cardoso'yu düşürdü. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
|26
|Galatasaray'ın ikinci golünde asisti yapan oyuncu Mauro Icardi.
|25
|Savunma arkasına atılan topu Rashica iyi taşıdı. Çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
|24
|
Goal
|GOL Galatasaray, Rashica ile durumu 2-0'a getirdi.
|23
|Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 10 GOL 7 asistlik performans sergiledi.
|22
|Bu kez ters kanattan Emrah ortasını yaptı. Herkesi aşan top auta gitti.
|21
|Kayserispor'da Carlos Mane soldan kazanılan köşe vuruşunu içeriye ortaladı. Abdülkerim kademeye girdi. Bir korner daha.
|20
|Galatasaray golden sonra baskısını arttırdı.
|19
|Kerem'in savunma arkasına gönderdiği harika topu Icardi çok iyi taşıdı. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
|18
|
Goal
|GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.
|18
|Miguel Cardoso'nun arka direğe gönderdiği top Mame Baba Thiam için hızlı, aut.
|17
|Sergio Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruş kaleci Bilal'de kaldı.
|16
|Sergio Oliveira, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
|15
|Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 devam ediyor.
|14
|Mertens orta alanda Hosseinin müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
|13
|Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yandan dışarı gitti.
|12
|Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|11
|Mane'nin ön direğe ortaladığı top kafalardan sekip Muslera'da kaldı.
|10
|Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortasını yaptı. Nelsson topu tekrar kornere çeldi.
|9
|Olivier Kemen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş Torreira'ya çarpıp kornere çıktı.
|8
|Emrah Başsan'ın arka direğe gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
|7
|Kerem savunma arkasına sarkan Icardi'yi düşündü ama savunma karşıladı.
|6
|Sergio Oliveira'nın ceza sahasına kestiği topu savunma karşıladı.
|5
|Nelsson'un tedavisi tamamlandı.
|5
|Sakatlık geçiren Nelsson için sağlık görevlileri oyun alanına geldi.
|4
|Galatasaray'da Nelsson rakip yarı alanda yerde kaldı. Serbest vuruş kullanılacak.
|3
|Ali Sami Yen'de inanılmaz bir uğultu var. Galatasaray taraftarı takımını destekliyor.
|2
|Kayserispor'un kritik noktadan kazandığı serbest vuruş barajdan döndü.
|1
|Maç başladı. İki takıma da başarılar.
|MÖ
|Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Mane.
|MÖ
|Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
|MÖ
|Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
|MÖ
|Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.
|MÖ
|Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
|MÖ
|İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.
|MÖ
|Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.
|MÖ
|İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
|MÖ
|Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.
|MÖ
|Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
|MÖ
|Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.
|MÖ
|Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
|MÖ
|Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
|MÖ
|Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.
|MÖ
|Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
|MÖ
|İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
|MÖ
|Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.
|MÖ
|Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
|MÖ
|Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görevlendirildi.
|MÖ
|Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.