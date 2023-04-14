Haber Tarihi: 14 Nisan 2023 21:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 21:35

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Bein Sports canlı maç izle

Galatasaray Kayserispor maçı canlı izlemek için Bein Sports üyeliğine sahip olmanız gerekmekte. Şifresiz olarak canlı olarak Bein Sports'ta yayınlanacak olan Galatasaray Kayserispor maçın ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri belli oldu.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Bein Sports canlı maç izle
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Galatasaray, Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi ile arasında 6 puan fark olan Galatasaray, zorlu Kayserispor maçını kazanarak puan farkını korumak veya arttırmak istiyor. Kritik müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
45   Dries Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Bilal'de kaldı.
45   Penaltıda topun başına geçen Icardi, kaleci Bilal'i geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Arjantinli oyuncu takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.
45
Goal
GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı.
45   Hakem pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıktı. Majid Hosseini kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray penaltı kullanacak.
45   Mustafa Kürşad Filiz pozisyonu VAR'da inceliyor.
45   Torreira ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray penaltı bekliyor.
45   Sacha Boey'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.
45   Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem en çok GOL atan hem de en çok asist yapan futbolcusu oldu.
45   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Icardi, yanındaki Kerem'e bıraktı. Kerem çaprazdan vurdu ama savunmadan kritik bir müdahale geldi.
45   Mensah'ın ortasında Thiam topukla kaleye gönderdi. Savunmada Sacha Boey araya girdi.
45   İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
45   Emrah'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
44   Emrah Başsan, Adekugbe ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
43   Galatasaray oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.
42
Goal
Galatasaray, Icardi'nin penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı.
41   Pozisyon VAR'da incelendi. Penaltı kullanılacak.
40   Penaltı pozisyonu VAR'da inceleniyor.
39   PENALTI! Galatasaray'da Kerem sağdan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
38   Icardi ile Rashica'nın paslaşmasında Arjantinli oyuncu kaleyi düşündü ama savunma araya girdi.
37   Icardi'nin pasında Kerem, kaleye sert bir şut çıkardı. Kaleci Bilal gole izin vermedi.
36   Sergio Oliveira'nın arka direğe gönderdiği topu Sam Adekugbe içeri çevirse de hakem topun oyun alanının dışından çevirdiği belirtti.
35   Olivier Kemen, savunma arkasına sarkan Thiam'ı düşündü. Mame Baba Thiam, Abdülkerim'e faul yaptı ve sarı kart gördü.
34   Mame Baba Thiam'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
33   Kerem harika pasla sağdan hareketlenen Rashica'ya gönderdi. Onun ceza sahasına çevirdiği topu rakip savunma uzaklaştırdı.
32   Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Dries Mertens, opsiyonlu sözleşmesi gereğince, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
31   Mertens'in arka direğe gönderdiği top Oliveira için hızlı.
30   İlk yarım saat geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü devam ediyor.
29   KAÇTI! Dries Mertens'in çaprazdan şutu yandan az farkla auta gitti.
28   Carlos Mane'nin ortasında Hosseini kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.
27   Victor Nelsson, Cardoso'yu düşürdü. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
26   Galatasaray'ın ikinci golünde asisti yapan oyuncu Mauro Icardi.
25   Savunma arkasına atılan topu Rashica iyi taşıdı. Çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
24
Goal
GOL Galatasaray, Rashica ile durumu 2-0'a getirdi.
23   Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 10 GOL 7 asistlik performans sergiledi.
22   Bu kez ters kanattan Emrah ortasını yaptı. Herkesi aşan top auta gitti.
21   Kayserispor'da Carlos Mane soldan kazanılan köşe vuruşunu içeriye ortaladı. Abdülkerim kademeye girdi. Bir korner daha.
20   Galatasaray golden sonra baskısını arttırdı.
19   Kerem'in savunma arkasına gönderdiği harika topu Icardi çok iyi taşıdı. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
18
Goal
GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.
18   Miguel Cardoso'nun arka direğe gönderdiği top Mame Baba Thiam için hızlı, aut.
17   Sergio Oliveira'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruş kaleci Bilal'de kaldı.
16   Sergio Oliveira, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
15   Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 devam ediyor.
14   Mertens orta alanda Hosseinin müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
13   Mertens'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yandan dışarı gitti.
12   Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
11   Mane'nin ön direğe ortaladığı top kafalardan sekip Muslera'da kaldı.
10   Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortasını yaptı. Nelsson topu tekrar kornere çeldi.
9   Olivier Kemen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş Torreira'ya çarpıp kornere çıktı.
8   Emrah Başsan'ın arka direğe gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
7   Kerem savunma arkasına sarkan Icardi'yi düşündü ama savunma karşıladı.
6   Sergio Oliveira'nın ceza sahasına kestiği topu savunma karşıladı.
5   Nelsson'un tedavisi tamamlandı.
5   Sakatlık geçiren Nelsson için sağlık görevlileri oyun alanına geldi.
4   Galatasaray'da Nelsson rakip yarı alanda yerde kaldı. Serbest vuruş kullanılacak.
3   Ali Sami Yen'de inanılmaz bir uğultu var. Galatasaray taraftarı takımını destekliyor.
2   Kayserispor'un kritik noktadan kazandığı serbest vuruş barajdan döndü.
1   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
  Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Mane.
  Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
  Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
  Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.
  Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
  İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.
  Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.
  İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.
  Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.
  Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.
  Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.
  Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
  Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.
  Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
  İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
  Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.
  Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
  Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görevlendirildi.
  Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.



GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 63 puan aldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.


12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı.

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın durumu yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.
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