Galatasaray-Kayserispor canlı izle (GS maçı canlı izle linki)

Galatasaray-Kayserispor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11'leri



GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN









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GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ackah, Kartal, Ramazan, Karimi, Boa Morte, Bahoken.Galatasaray'da 5 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.Galatasaray'da dün Davinson Sanchez ve Sacha Boey takım çalışmasının bir kısmında yer aldıktan sonra kendilerine özel hazırlanan programla ekstra idman yaptı. Okan Buruk, iki futbolcu için kararını maç saatinde verecek.Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 27 lig maçının 21'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 79 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 55 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.