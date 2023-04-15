Galatasaray, Kayserispor'a en farklı galibiyetini tekrarladı

Galatasaray, Süper Lig'de Yukatel Kayserispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini tekrarladı.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2015-2016 sezonunda yine İstanbul'da oynanan maçta renktaşını 6-0 mağlup etmişti.
Bu arada karşılaşmayı 42 bin 379 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2015-2016 sezonunda yine İstanbul'da oynanan maçta renktaşını 6-0 mağlup etmişti.
Bu arada karşılaşmayı 42 bin 379 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.
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