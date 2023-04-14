Galatasaray, Kayseri karşısında penaltı kazandı

Galatasaray, Kayserispor karşısında penaltı golüyle farkı 3'e çıkardı.
Galatasaray'da 39. dakikada Kerem sağdan ceza sahasına girmek isterken Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası karar değişmedi.
Penaltıda topun başına geçen Icardi, 42. dakikada Galatasaray lehine durumu 3-0'a getirdi.
Galatasaray'da 39. dakikada Kerem sağdan ceza sahasına girmek isterken Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası karar değişmedi.
Penaltıda topun başına geçen Icardi, 42. dakikada Galatasaray lehine durumu 3-0'a getirdi.
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