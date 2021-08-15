Galatasaray, Kayseri'den 18'lik kaleci Doğan'ı istiyor

Galatasaray, Rennes ve Lyon, Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kayseri'den 18'lik kaleci Doğan'ı istiyor
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15 Ağustos 2021 10:29
Galatasaray, 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ın transferi için Kayserispor ile masaya oturdu ancak Galatasaray'ın Doğan'ı istediği şartlarda Kayserispor'dan kopartması hiç de kolay olmayacak.

Rennes ve Lyon'un da transfer etmek istediği Doğan Alemdar için Kayserispor 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İki Fransız kulübü de Kayserispor ile resmi bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor ve sarı-kırmızılı kulübe tekliflerini sunmuş durumda. 

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da yaptığı açıklamada, "Hem yurtiçinden hem de yurtdışından birçok teklif alıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor ancak bizim gözbebeğimiz Doğan'ı kolay kolay değerini bulmadan bırakmaya niyetimiz yok" dedi.


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