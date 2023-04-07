Galatasaray kaybetti, seri eşitlendi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'a 78-69 kaybetti ve seride durum 1-1'e geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kaybetti, seri eşitlendi!
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07 Nisan 2023 18:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final ikinci maçında Nesibe Aydın ile karşılaştı.

Galatasaray, rakibine 78-69'luk skorla kaybetti.

Yarı finale kalacak takımı 9 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma belirleyecek. Bu maçı kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orkun Yurttaş, Ahmet Kemal Digilli

Nesibe Aydın: Derin Yaya 10, Feride Şevval Akalan 11, Hempe 4, Thomas 26, Nelson 13, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Elif Emirtekin 3, İlayda Güner 6

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 2, Jurjane 12, Prints 10, Nacickaite 13, McCowan 26, Büşra Akbaş 4, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç 2, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 29-13

Devre: 41-28

3. Periyot: 64-49

Beş faulle oyundan çıkan: 39.36 Büşra Akbaş (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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