Galatasaray, Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ü istedi

Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk... Yerli kaleci takviyesinde listede yer alan 33 yaşındaki file bekçisi için İstanbul ekibiyle görüşmelere başlandı.
2019'da Paşa'ya gelen Fatih ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih'in, Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.
2019'da Paşa'ya gelen Fatih ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı. Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih'in, Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.