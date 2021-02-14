Galatasaray - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlanacak.Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.Galatasaray'da tedavileri devam eden Saracchi ve Feghouli, koronavirüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu ile cezalı Arda Turan ve Oğulcan karşılaşmada yer alamayacak.Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Tarkan, Jeanvier ve Drinkwater'ın yanı sıra cezalı olan Yusuf Erdoğan bu maçta forma giyemeyecek.Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre, Taylan, Belhanda, Gedson, Kerem, Onyekuru, Mostafa MohamedErtuğrul, Haddadi, Tosic, Brecka, Hadergjonaj, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Hodzic, Aytaç, ThelinGalatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, iyi bir dönüş yaptı.Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.