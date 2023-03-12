Galatasaray-Kasımpaşa maçında özel konuk

Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song, Sarı Kırmızılı ekibin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçı tribünden takip etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Kasımpaşa maçında özel konuk
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12 Mart 2023 11:39
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 60 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN REKORU KIRILDI

Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini aldı ve lig tarihinde en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmayı başardı. Daha önce bu seri 1959-60 sezonunda üst üste 13 maç kazanan Beşiktaş'a aitti.

ÖZEL KONUK SONG

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Nef Stadyumu'nda oynadığı maçta özel bir konuk da vardı. Bir dönem sarı-kırmızılılarda forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, karşılaşmayı tribünden izledi. Song, şu dönem ülkesi Kamerun Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapıyor.  




 
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