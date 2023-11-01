Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve 11'ler

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.