Haber Tarihi: 01 Kasım 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 11:40

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maçta iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray, ligin ilk 10 haftasında 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve 11'ler

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray - Kasımpaşa maç kadrosu ve 11'ler
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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. 

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.

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