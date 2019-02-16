  •  
    "Barcelona'ya transfer için 5 KEZ görüştüm..."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Yanal'ın o konuşması; "Onlar 119, biz de 120"
  •  
    "Milli Takım'ın başında yerli hoca olması lazım"
  •  
    Bu sezon için bir ilk!.. Beşiktaş seriye bağladı

Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar akşamı Kasımpaşa ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2019 09:39
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Deplasmanda zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.

Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında
Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.

Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Diagne eski takımına karşı
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.

Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

Muhtemel 11'ler

KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica

SAKAT: Veigneau, Josue Sa
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton 60 TL

GALATASARAY
Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için