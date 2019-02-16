Deplasmanda zorlanıyor

Mariano ceza sınırında

Diagne eski takımına karşı

Muhtemel 11'ler



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek.Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, PericaSAKAT: Veigneau, Josue SaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton 60 TLMuslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, DiagneSAKAT: YokCEZALI: Yok