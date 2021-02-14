Galatasaray Kasımpaşa maçı HD izle canlı, Galatasaray Kasımpaşa Canlı bein sports

❄️☃️Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda son durum... pic.twitter.com/kI8V66WqmY



— Sporx (@sporx) February 14, 2021

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 31 maça çıkan Radamel Falcao, 40 karşılaşmada ise forma giymedi 🔔 pic.twitter.com/tEDhljpdug



— Sporx (@sporx) February 14, 2021

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı olarak beIN Sports'da naklen yayınlanacak.Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler; "Kar yağışı akşam saatleri dahil olmak üzere gece boyu devam edecek. Meteorolojik olarak kar yağışının maç saatinde de devam edeceğini söyleyebilirim. Maçın oynanıp oynanmaması hakkında farklı parametreler var."Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.UEFA ile 2018 yılında yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği 'sattığı kadar transfer harcaması yapabilen' G.Saray, hareket alanını kısıtlayan bu kural nedeniyle çareyi kiralama yönteminde bulmuştu. Kulüpleri ile sözleşmeleri süren futbolcuları genelde satın alma opsiyonlu olarak kiralayan sarı kırmızılılar, son ara transfer döneminde 3. kez kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu da bu yolla transfer etti. Bu futbolcu için 650 bin Euro kira bedeli ödeyecek olan Galatasaray, haziranda 4 milyon 350 bin Euro vermesi halinde bonservisi satın alma hakkına sahip. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; FPP anlaşmasına bugüne dek harfiyen uyan sarı kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde UEFA ile temasa geçerek, kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Ancak görüşmeler sürdüğü için, 'satmadan oyuncu alamazsın' kuralının 2021 yaz transfer döneminde de geçerli olacağı bildirildi. Bu da Onyekuru'nun bonservisini almayı planlayan Galatasaray'ın 'B' planını devreye sokup futbolcu satmasını zorunlu hale getirdi. Sarı kırmızılı yönetim, Mbaye Diagne veya Christian Luyindama'yı 6 milyon Euro civarında rakamlara satarak, Onyekuru'yu almaya çalışacak. Bu sezon için Monaco'dan 650 bin Euro'ya kiralanan Henry Onyekuru'nun sezon sonunda geçerli olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro. Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma Süper Lig'i kapsamıyor; sarı kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki kadroları baz alınıyor. FFP kriterleri Galatasaray'ın Avrupa kupalarında son oynadığı Glasgow Rangers maçı dikkate alınarak uygulanacak. Rangers karşılaşmasında UEFA'ya bildirilen kadrodan ayrılan ve transfer edilen oyuncuların bonservis, kiralama gelirleri hesaplanarak sarı kırmızılı kulübün mali durumu ortaya çıkacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre ise; Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro ödeyecek olan Galatasaray, satış gerçekleştiremezse, FFP'ye takılacak. UEFA listesine yazılamayacak Nijeryalı yıldızı da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki maçlarda oynatamayacak. Onyekuru gibi satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed'de ise sorun bulunmuyor. Mısırlı golcünün bonservisi FFP anlaşması sona erdikten sonra 2022 yazında 4 milyon dolara alınacak.Galatasaray'da bir süredir takımla çalışan fakat Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılşamasında da kadroya giremedi. Kolombiyalı forvet böylelikle Galatasaray formasını 31 maçta giyerken, 40 karşılaşmada ise oynamadı. Falcao son olarak 24 Ekim 2020'deki, Erzurum deplasmanında forma giymişti. İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Falcao'nun Galatasaray kariyerinde 31 maçta 16 golü bulunuyorGalatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.Galatasaray'da tedavileri devam eden Saracchi ve Feghouli, koronavirüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu ile cezalı Arda Turan ve Oğulcan karşılaşmada yer alamayacak. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Tarkan, Jeanvier ve Drinkwater'ın yanı sıra cezalı olan Yusuf Erdoğan bu maçta forma giyemeyecek.Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mustafa MuhammedErtuğrul, Haddadi, Tosic, Brecka, Hadergjonaj, Hajradinovic, Varga, Bistrovic, Hodzic, Aytaç, ThelinGalatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi. Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.Galatasaray, 25. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hafta içinde Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, lige seri hedefiyle dönüş yaptı. Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 6. maçını kazanmak istiyor Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok." Tecrübeli teknik adam ayrıca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Zorlu mücadelelerden geçip, en sonunda istediğimiz noktaya geldik. Artık işimiz çok daha zor. Lider kalabilmek için artık daha da fazla efor sarf etmeliyiz. Alanyaspor maçı hepinize ders olmalı. Her maçı ciddiyetle oynamalıyız. Hava şartlarına da hazırlıklı olmalıyız" dedi.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, iyi bir dönüş yaptı. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü. Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı negatif olayların pozitif etki yaratması için harekete geçildi. Derbi maçını kazanmalarına rağmen yaşananlar, Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan'a verilen cezalar ile Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin yansımalarının takıma olumlu yansıması için çalışma başlatıldı. Takımın parasız kaldığı dönemlerde, zaman zaman idmana bile çıkamadığı sıralarda üst üste yaşanan şampiyonluklar ve sonrasında kazanılan UEFA Kupası, teknik direktörün ayrıldığı bir sırada yardımcı antrenörle kazanılan zafer gibi, birçok olay, Galatasaray'ın "kötü gün ustası" olduğunu daha önceden herkese göstermişti. Şimdi de Florya'da herkes, şampiyonluk için kenetlendi. Alanya maçını bir uyarı olarak değerlendiren teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının ayaklarının yere sağlam basmasını istedi. Her maça aynı ciddiyet ve istekle çıkmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Terim, konsantrasyon kaybının sonuçlarının ağır olacağını anlattığı öğrenildi. Takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk da arkadaşlarıyla sık sık toplantılar düzenleyerek takımı ayağa kaldırmak için çabalıyor. Üç kaptan, "Bu cezalar bizi daha hırslandırmalı. Zor bir mücadelenin içindeyiz. Performansımızın yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtmak zorundayız" dedikleri ifade edildi. (Milliyet/Nevzat Dindar)