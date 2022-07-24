Galatasaray - Kasımpaşa: İlk 11'ler

Galatasaray, yeni sezon öncesi Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Kasımpaşa: İlk 11'ler
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24 Temmuz 2022 19:06
Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluşacağı ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanacak.

Teknik patron Okan Buruk ve yeni transferler Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ile Leo Dubois, ilk kez Nef Stadı'nda taraftarların karşısına çıkacak.

Hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkaran Aslan, evinde kazanıp moral depolamak istiyor.

GALATASARAY'IN 11'İ:

Muslera, Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.



KASIMPAŞA'NIN 11'İ:

Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken








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