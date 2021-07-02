Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak

Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geleceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak
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02 Temmuz 2021 18:24
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.


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