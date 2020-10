Galatasaray Kasımpaşa CANLI İZLE şifresiz, GS maçı canlı izle

Bir Galatasaray taraftarı şampiyonluk için 3 futbolcunun geri dönmesi gerektiğine inanıyor. Beklediği yeni sezon 11'i 🧐



Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ramazan KöseHadergjonajTarkan SerbestBreckaHaddadiSadikuPavelkaAytaç KaraHajradinovicVargaCariusFatih ÖztürkElabdellaouiLuyindamaMarcaoEmre Taşdemir (Linnes)Taylan AntalyalıEtebo (Belhanda)Emre KılınçFeghouliArda Turan (Babel)Diagne (Falcao)Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak. Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.İki ekip, 4 Ekim Cumartesi günkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.Transfer döneminin son anlarına girilirken işler Galatasaray'ın istemediği şekilde ilerliyor. Piyasaların açıldığı ilk günden itibaren iki orta saha bir de kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bonservisleri elinde olan Arda, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem, Oğulcan ve Omar dışında sadece Stoke City'den Etebo'yu kiralayabildi. FFP kuralları yüzünden almak için, oyuncu satma mecburiyeti bulunan Cimbom bu süreçte Babel, Diagne ve Belhanda gibi isimlerin hiçbiri ile yollarını ayırmadı. Fatih Terim'in vitrine çıkmaları için bu oyunculara sık sık forma vermesi de beklenen etkiyi yaratmadı. Ancak üç aylık periyotta kendisine gelen teklifleri düşünmeden reddeden Younes Belhanda, transferin kapanmasına saatler kala Nice ile anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılara verilecek bonservis miktarı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Fransız ekibinin son teklifinin 2 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Yıllık 3 milyon 350 bin avro garanti ücreti bulunan Belhanda sezon sonunda serbest kalıyor. Yönetim, oyuncuyu beklentilerin altında da olsa satıp yıllık ücret giderinden de kurtulmak istiyor. Eğer son dakika anlaşması olsa da yerine oyuncu alınması pek mümkün görünmüyor.Galatasaray'ın stoperi Marcao, sezonun kalan bölümü için açıklamalarda bulundu. Roma'ya transferi yatan Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi. Rangers karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Brezilyalı stoper, "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim formsuz isimleri kulübeye çekecek. Rangers maçında performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan oyuncular bugün kenara gelecek, Kasımpaşa maçına farklı bir 11 çıkacak. Tecrübeli teknik adam özellikle orta alan ve ileri uçta bir dizi değişiklik yaparak ofansif gücünü daha da artırmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe maçından sonra Rangers karşılaşmasında da varlık gösteremeyen Falcao formasını Diagne'ye kaptıracak. Terim, hem formsuzluğu hem de yorgunluğu gerekçe göstererek bu değişikliğe imza atacak. Cim-Bom'da kızağa çekilmesi düşünülen bir diğer isim ise Feghouli olacak. Cezayirli futbolcunun formsuzluğu nedeniyle böyle bir karar alındığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu durumda saha içi kurgusunu değiştirerek Emre Kılınç'ı sağ öne koyacağı belirtildi. İskoçya'da varlık gösteremeyen Babel de yeniden kulübeye dönecek. Hastalığı nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyen Arda'nın bu akşam sol kulvarda takımdaki yerini alması bekleniyor. Terim'in iki maçtır eleştirilen Belhanda'yı kesmesi durumunda ise Ömer Bayram'ı Etebo ve Taylan ile beraber orta alanda kullanacağı öğrenildi.İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü. Cuma sabaha karşı İstanbul'a dönmesine rağmen izin yapmayan sarı-kırmızılılar, iki idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim, Rangers'a kaybeden takımda ise değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan taktik çalışmalarda Terim tarafından deneniyor. Oğulcan, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında değerlendirilecek.Süper Lig'de 4. haftanın ardından futbolda milli ara verilecek. Ülkelerinin milli takımlarına çağrılan futbolcular birer birer bu karşılaşmalar için yollara düşecek.2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne çıkacak Kolombiya Milli Takımı için açıklanan kadroda, Galatasaraylı Radamel Falcao'ya da yer verildi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli forveti, Kasımpaşa mücadelesinin ardından yola çıkacak.Önce Bogota, ardından SantiagoFalcao, Kolombiya'nın Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika'nın yolunu tutacak. İlk olarak ülkesine gidecek, ancak seyahati bununla sınırlı kalmayacak. Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Venezuela maçının ardından Şili'nin başkenti Santiago'nun yolunu tutacak.2019 Haziran'dan beri bir ilkSon olarak geçen sene hazirandaki Şili maçında sahaya çıkan Radamel Falcao, uzun bir aranın ardından yeniden milli forma ile boy göstermenin heyecanı yaşayacak. 34 yaşındaki futbolcu, toplamda yaklaşık 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardından İstanbul'a geri dönecek.Ülkesinin özlemini giderecekPandemi koşulları nedeniyle seyahat kısıtlamalarının dünyada mobilizasyonu durma noktasına getirmesinden dolayı, bu yeni gelişme Galatasaraylı futbolcu için başka bir anlam daha ifade edecek. Çok uzun süredir ülkesinden uzak kalan Falcao, sevdikleriyle de yeniden bir araya gelme imkanı bulacak.FALCAO'NUN 'MİLLİ' ROTASIİstanbul-Bogota 11 bin kmBogota-Barranquilla 750 kmBarranquilla-Bogota 750 kmBogota-Santiago 4300 kmSantiago-İstanbul 13 bin kmTürkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.