Galatasaray kasasını doldurdu! Dev kazanç...

UEFA, bu yıl yaptığı değişiklikle galibiyet ve beraberlikte alınan gelirleri artırdı. Galibiyete 2,7 milyon Euro, beraberliğe ise 900 bin Euro prim veriliyor. Schalke 04 ile berabere kalan sarı-kırmızılı temsilcimizin kasasına 900 bin Euro girdi.Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalarak 15 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, sahasında alman temsilcisi Schalke 04 ile berabere kaldı ve 900 bin Euro'yu (5,8 milyon Lira) kasasına koydu.Kulüplere sağladığı maddi imkanlarla Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan devler liginde Galatasaray şimdiden 18 milyon 400 bin Euro'yu kasasına koydu.Sarı-kırmızılıların bu geliri turnuvada başarılı oldukça artacak. Galatasaray son 16 turuna kalması halinde ise kasasına ekstra 9,5 milyon Euro koyacak. Galatasaray'ın bunun dışında henüz kesinleşmemiş gelirleri de olacak..