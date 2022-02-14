Galatasaray kasada da kaybediyor

Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray sadece sahada değil, kasada da kaybediyor. Süper Lig'de 25 maçta sadece 29 puan alabilen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek yaklaşık 34 milyon liralık başarı primini de kaybetmiş oldu.



YAKLAŞIK 34 MİLYONLUK PRİM KAYBI



Federasyonun sezon başında belirlediği rakamlara göre takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin lira, beraberlik için de 1 milyon 400 bin lira prim veriliyor. Şu ana kadar 10 yenilgi yaşayan Galatasaray 22 milyon 700 liralık gelirden oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı 8 beraberlikle de 11 milyon 200 bin lirayı elinin tersiyle itti. Böylece toplam 33 milyon 900 bin liralık prim kazanma şansı kaybedildi.



Galatasaray Yönetimi sezon başında 25 milyon euro'luk bonservis harcaması yapmış ve kadroyu neredeyse baştan aşağıya değiştirmişti. Ekonomik anlamda çok büyük bir darboğazdan geçen sarı-kırmızılıların yaşadığı bu sezon yaşadığı maddi kayıp, önümüzdeki dönemde kulübün karşısına çok ciddi bir problem olarak çıkacak. Son dönemde futbolcu maaşlarını ödemekte ciddi sorunlar yaşayan Galatasaray, ara transfer döneminde kaynak yaratmakta fazlasıyla zorlanmıştı.





İLGİLİ VİDEO