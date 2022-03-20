Galatasaray: 'Karşılığında kart? Yok!'

"SIFIR SARI KART ÇIKARDILAR!"

Galatasaray, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildikleri maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faullere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Yapılan paylaşımda, "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok." ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faul ve milli futbolcunun ayağının son durumunun fotoğrafları da paylaşıldı.Kerem Aktürkoğlu da maç snrasında, "Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir." açıklamasını yaptı.