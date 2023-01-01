Galatasaray kararını verdi! Yıldız isimle 1 yıl daha

G.Saray'da Dries Mertens sevinci yaşanırken, tecrübeli oyuncunun bir yıl daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dries Mertens, 10 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik bir yıl daha uzayacak.Belçikalı futbolcu ile ilgili yapılan opsiyonlu kontratın devreye girmesinin kesin gibi olduğu vurgulandı.Cim-Bom, Dünya Kupası sonrasında oynanan iki maçta keyif vermese de, Mertens, performansıyla dikkat çekiyor. Sezon başında efsanelerinden olduğu Napoli ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, ilk haftalarda sonuca etki edemiyordu.Belçikalı futbolcu, haftalar ilerledikçe havaya girdi ve iki maçtır da kalitesi ile Aslan'a 3 puanlar kazandırdı. İstanbulspor maçında, etkili kornerleriyle gollere büyük katkı sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, Sivas'ta da sahneye çıktı ve golünü attı.Buruk tecrübeli futbolcunun formundan çok memnun olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adam, Dünya Kupası'ndan moralsiz dönmesine rağmen Galatasaray formasıyla mutluluğu yakalayan ve iki maçtır takım ortalamasının üzerinde bir görüntü sergileyen Mertens'e bu özverisi nedeniyle teşekkür etti.Takımda sakatlıklar ve formsuzlukların da olduğu bir dönemde Mertens'in yüksek konsantrasyonu, Buruk ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.