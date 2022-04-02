Galatasaray Karagümrük maçı İZLE, CANLI GS Karagümrük maçı burada

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02 Nisan 2022 20:46
Galatasaray Karagümrük maçı İZLE, CANLI GS Karagümrük maçı burada
Süper Lig Galatasaray Karagümrük izleSpor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY KARAGÜMRÜK BEIN SPORTS HABER İZLE




İki takımın eksikleri

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Mohamed ve Omar maç kadrosunda yer almayacak.

Fatih Karagümrük'te cezası bulunan Burak Bekaroğlu ile Kerim Frei, Baniya, Luckassen ve Borini sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

16. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.


Galatasaray Karagümrük maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Galatasaray - VaVaCars Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.


İlk 11'ler

Galatasaray

Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis




Karagümrük
Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

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