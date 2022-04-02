Galatasaray Karagümrük maçı İZLE (bein sports izle linki)

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Galatasaray - VaVaCars Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.







16. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 16. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.



VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.



