Galatasaray Karagümrük maçı BEIN izle, GS maçı linki

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak. Galatasaray - VaVaCars Fatih Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

