Galatasaray Karagümrük izle link bein sports, GS izle

VAR HAKEMLERİ 👀



Rizespor - Trabzonspor

📺Özgür Yankaya



Galatasaray - Karagümrük

📺Suat Arslanboğa pic.twitter.com/feyyL6coIn



— Sporx (@sporx) April 10, 2021

Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bu maçta kulübede olamayacak ve takımı kenardan yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.



GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI SON DURUM



Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.



GALATASARAY'DA İKİ İSİM SINIRDA



Galatasaray'da Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



GALATASARAY'DAN SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.



Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Galatasaray'da annesinin vefatı nedeniyle Onyekuru kadroda yok. Tedavileri süren Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan da kadroda yer alamayacak. İdmanda sakatlanan Linnes'in durumu ise sabah saatlerinde netlik kazanacak. Fatih Karagümrük'te Biglia ve Fabio Borini koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Alpaslan Erdem'in de sakatlığı bulunuyor.Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Gedson, Oğulcan, Feghouli, Babel, FalcaoViviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Koray, Castro, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, SobiechGalatasaray, bay haftasını tamamladı ve gözünü kalan 9 maça çevirdi. Hafta boyunca idmanlarda takımını final periyoduna hazırlamaya çalışan teknik patron Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, şampiyonluk rotası çizdi. "Artık hata payı kalmadı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon sonuna kadar maksimum puanı çıkarmalıyız. Her maçı kazanacak gücümüz var. Şampiyonluk zor değil, yeter ki kendiniz gibi oynayın" ifadesini kullandı. Fatih Terim, öğrencilerine, "Bundan daha zor durumlardan da çıktık, ipi göğüsledik. Yine yapabiliriz. Mazeretlere takılmadan, sadece kazanmayı düşünmeliyiz. 8 maçlık galibiyet serisini tekrarlayacak gücümüz var. Karagümrük maçıyla geçmişe sünger çekelim, sezonu da güzel bitirelim" diye seslendi. Kurt hoca, özel görüştüğü Arda Turan'dan da takıma liderlik etmesini, zorlu maçlar öncesi motivasyon konuşmaları yapmasını istedi. Hafta içini mesaisini bay geçen Galatasaray, Karagümrük sınavıyla sahalara dönüyor. Sezonun ilk yarısında 2-1 yenildikleri rakiplerinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılılarda, annesinin cenazesi için yurtdışında olan Onyekuru ile sakatlığı süren Kerem forma giyemeyecek. Cezaları bulunan Fatih Terim ve Ümit Davala da tribünde olacak. Galatasaray, iç sahadaki son iki maçını kazanamadı.Marcelo Saracchi'nin sık sık sakatlık yaşaması ve bonservis ücretinin yükseliği sebebiyle sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Premier Lig'e yöneldi. İngiliz basınından Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önerdi. 30 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu bu sezon 20 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. Crystal Palace'ta Benteke Townsen, McArthurt ve Aanholt olmak üzere sezon sonunda tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Premier Lig ekibinin, yeni kontrat konusunda sezon sonunu beklediği ve öncesinde adım atmayacağı vurgulandı.Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.Süper Lig'de son hafta sahasında Çaykur Rizespor'u yenen Göztepe'nin 43 puana ulaşırken yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Sezon sonunda 12 oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılar transfer hamlelerine başladı. Kontratı bitecek olan isimlerden biri olan sol bek Berkan Emir'in geleceği belirsizliğini korurken bu futbolcunun takımda kalmaması halinde yapılacak hamleler de yavaş yavaş netleşiyor. Sarı-kırmızılıların Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki deneyimli savunmacı Ömer Bayram'ı da listesine dahil etmeyi planladığı öne sürüldü. Ömer için Başakşehir'in ilgisi bilinirken sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili maliyet araştırması yaptığı iddia ediliyor. Bir yandan Galatasaray ile de sözleşme görüşmeleri yapan Ömer'in kariyerine hangi ekipte devam edeceği belirsizliğini korurken, Göztepe yönetiminin futbolcunun transferi için bütün şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında. Hollanda doğumlu olan Ömer Bayram, futbola da burada Nac Breda ekibinde başladı. Breda'da tam 3 sezon forma giyen Bayram, Türkiye kariyerine Kayserispor'a transferiyle başladı. Kayseri'de 4 sezon forma giyen Ömer asıl patlamayı Ege ekibi Akhisarspor'da yaşadı. Akigo'da da 3 yıl aralıksız forma giyen savunmacı buradaki performansıyla 2018-2019 sezonunun başında G.Saray'a transfer oldu. Göztepe'nin listesinde olduğu iddia edilen Ömer Bayram, kariyerinde 5 kupa kazanma başarısını gösterdi. Kayserispor'da 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Bayram, Akhisar'la birlikte ise hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kaldırdı. G.Saray'da ise bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki sol bek için sezon sonunda yoğun bir transfer trafiğinin yaşanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu 10 kez A Milli Takım forması giyerken bir başka Ege ekibi Akhisar'da da 3 sezon başarılı görev yapmış ve daha sonra İstanbul'un yolunu tutmuştu. Ömer Bayram bu sezon G.Saray ile 24 lig maçına çıkarken, bu süreçte toplam 973 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki başarılı sol bek Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında asist yaparken toplam 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Türkiye Kupası ve Avrupa'da 3 'er kez forma şansı bulan Ömer Bayram, kupada Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turunda ise Rangers sınavında 1'er kez asist yapmıştı. Kariyerinde toplam 326 maçı bulunan oyuncu bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşarken, 2 kırmızı, 54 sarı kart gördü.Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor yenilgisi ile birlikte sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde 8. kez mağlubiyet yaşamış oldu. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca daha önce sadece geçen sezon 8 kez kaybetmişti. Fatih Terim kalan maçlarda bir kez kaybederse Galatasaray kariyerinin en çok mağlup olduğu sezonuna ulaşmış olacak. Terim 31 maçlık dönemlerde ligde ilk kez 8 yenilgi aldı. Galatasaray son iki sezonda ise toplam 65 lig maçında 16 kez yenildi ve maçların %25'ini kaybetmiş oldu. Lig tarihinde de 8 ve üzerinde yenilgi alıp şampiyon olan takım olmadı.Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray'da taraftarlar umutsuzluğa kapılsa da Fatih Terim'in şampiyonluğa inancında bir azalma söz konusu değil! Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Takımına güvenen ve bir yıl sonra Florya'nın kapısını medya mensuplarına açarak bunu gösteren Terim, puan farkının kapanacağını düşünüyor. F.Bahçe'nin Malatya'da takılmasıyla ilk plan gerçekleşti. İmparator özel görüşmeler yaptığı oyuncularını, "Ben rahatım, siz de rahat olun! Bu ligin dengelerini değiştirmek elimizde. Beşiktaş'ı da yeneriz. Biz kazanmaya başlayalım, neler olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle motive ediyor. Beşiktaş'la Türk Telekom Stadı'nda bitime 3 hafta kala oynanacak derbiyi dikkate alan Florya'daki herkes "Puan farkı 3" diyerek şampiyonluğa konsantre oldu. Terim, daha önce de "Biz yarışta kalalım. Şampiyonluk için yeni bir slogan bulurum" mesajını vermişti. PFDK'nın verdiği 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nda onanan Fatih Terim, Hatay'dan sonra Karagümrük karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Bu sezon Terim'in saha kenarında olmadığı 5 maçta 2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi karnesine sahip Galatasaray'ı kulübeden yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.Karagümrük maçının son antranmanında Fatih Terim ilk 11 konusunda sürpriz bir tercih yaptı. Deneyimli teknik adam sağ kanatta Sofiane Feghouli yerine Oğulcan Çağlayan'ı oynattı. Terim'in, Sofiane Feghouli'yi de merkez orta saha olarak değerlendirebileceği belirtildi. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 13 maçta 3 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 19. haftadaki Beşiktaş mücadelesinden sonra aldığı ceza ve sakatlıklar yüzünden uzun süre forma giyememiş, son Hatay mücadalesinde 81'de oyuna girmişti.Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zirve yarışında ağır darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişime hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı için radikal değişimlere gidecek. Atakaş Hatayspor'a farklı mağlup olan Galatasaray, bugünkü Fatih Karagümrük karşılaşmasında farklı bir kimlikle sahada olacak. Cim-Bom'da, Hatay'da etkisiz görünen takımın yarısından fazlası değişecek. Savunmanın merkezine el atacak olan teknik direktör Fatih Terim, cezası sona eren Marcao'yu Donk ile birlikte stoperde görevlendirecek. Yine cezası sona eren Luyindama ise yedek bekleyecek. Tecrübeli teknik adam, savunmada sağda Yedlin'e şans verip, solda ise Saracchi yerine Emre Taşdemir'e şans tanıyacak. Saracchi, Hatay'daki performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı. En uçta Muhammed yerine Terim Radamel Falcao'yu oynatma kararı aldı. Böylece son maçtan farklı olarak takımın yarısından fazlası değişecek. Terim, orta saha kurgusunda Gedson Fernandes ile beraber Etebo'yu antrenmanlarda denedi. Bu bölgede Taylan'ın karantina sürecinin devam etmesi, Ömer'in Hatay'da beklentilere yanıt verememesi Terim'in hareket alanını da azalttı. Ön tarafta sağda Feghouli'yi deneyen Fatih Hoca, Cezayirli futbolcuyu zaman zaman da antrenmanlarda 10 numara pozisyonunda değerlendirdi. Feghouli sağda oynarsa, Emre Akbaba 10 numara pozisyonuna geçti. Feghouli 10 numara pozisyonunda oynadığında ise Oğulcan Çağlayan'ı Terim sağ öne koydu. Sarı-kırmızılılarda sol önde Babel Terim'in en büyük kozu olacak.Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, hazırladığı ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve yayınladı Klipte ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı İşte Ryan Babel'in yeni şarkısı...Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 13 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.