Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 19:27 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 19:27

Galatasaray - Karagümrük canlı izle şifresiz (GS-Karagümrük maçı)

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Galatasaray - Karagümrük canlı izle şifresiz (GS-Karagümrük maçı)
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Galatasaray Karagümrük maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY KARAGÜMRÜK BEIN SPORTS HABER İZLE




GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

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GALATASARAY - KARAGÜMRÜK: SON FORM DURUMLARI

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Ceccherini, Biraschi, Levent, Shukurov, Mendes, Feghouli, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın



GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

19. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

Okan Buruk'tan iki isme uyarı: "Sakın!"

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Karagümrük karşısında kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gereksiz kart görmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buruk, "Hakemle tartışmaya girmeyin, itiraz etmeyin. Sadece oyununuza odaklanın" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçının kadrosunun kafasında şekillendirdi. Wilfried Zaha'nın sakatlığı nedeniyle, Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında en başarılı olduğu pozisyonda, sol kanatta görev yapacak. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve gruplarında olmak üzere Sarı-Kırmızılı formayla 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 8 asistlik performansıyla tam 15 gole katkı sağladı. Özellikle çizgide başladığı maçlarda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Kerem, tıpkı ligdeki son Adana Demir mücadelesinde olduğu gibi, Karagümrük karşısında da galibiyete doğrudan katkıda bulunmayı hedefliyor.

Galatasaray'da sol bek Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunu belirledi. Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç'in forma giymesi beklenirken, sol bek için merakla beklenen karar belli oldu. Angelino'nun zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı kalması, Kazımcan'ın da formsuzluğu sebebiyle sol bekte Barış Alper Yılmaz başlayacak.

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