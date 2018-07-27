Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı! Gomis ve Tolga detayı...

GALATASARAY'IN MAÇ PROGRAMI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus Cumhuriyeti'nde yapacağı özel maç için bugün başkent Tunus'a hareket edecek.Saat 15.00'te Tunus'a hareket edecek sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesi bu akşam yerel saatle 18.30'da Rades Olimpiyat Stadı'nda bir antrenman yapacak.Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.Galatasaray, Tunus'taki tek hazırlık maçında Tunus Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile karşılaşacak. Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.00'de (yerel saatle 20.00) başlayacak.Karşılaşmanın ardından 29 Temmuz Pazar günü yerel saatle 11.30'da Yunanistan'ın Atina kentine geçecek olan sarı kırmızılılar, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maça dek yeni sezon hazırlıklarını Yunanistan'da sürdürecek.