Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı: Feghouli & Falcao!

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosuna Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı: Feghouli & Falcao!
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17 Şubat 2021 15:08
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30'da Antalya'ya gidecek olan sarı kırmızılılar, çalışmalarını Belek'te sürdürecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi perşembe günü dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul'da devam edecek.



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