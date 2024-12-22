Galatasaray, kalesini yine gole kapatamadı

Galatasaray, Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçın 12'sinde kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kalesini yine gole kapatamadı
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22 Aralık 2024 19:41
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçın 12'sinde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor'un da gol atmasına engel olamadı.

Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk yarısında toplam 19 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 5'inde rakiplerinin en fazla gol attığı takım oldu.

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