Galatasaray kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray son 11 lig maçında da gol yerken bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray kalesini gole kapatamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2022 09:53
Barcelona-Beşiktaş- Barcelona üçgeninde yorulan G.Saray, rotasyon yaptığı Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Kalede Muslera, sağ bekte Semih ve önünde Morutan'ın oynadığı sarı-kırmızılı takım, ilk organize ve tehlikeli atağında Gomis'le golü buldu. Aslan, devrenin sonuna doğru yediği baskıdan çıkamadı. Uzatmanın son atağında Maxim'in kullandığı duran topta Berkan'ın tutamadığı Djilobodji eşitliği yakaladı. İkinci devrede Emre Kılınç'la golü kaçıran Galatasaray'da yorgun Berkan'ın sebep olduğu penaltıda Maxim beyaz noktadan yine hata yapmadı. Kerem'in pasında Gomis net fırsatta topu Günay'a nişanlayıp 2-2 yapamadı. Kalan bölümde Maxim'in asistinde Figueiredo takımını rahatlatıp, skoru ilan etti.

KALE BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR

Sarı-kırmızılılar ligde bir türlü kalesini gole kapatamadı. Aslan, son 11 lig maçında da gol yerken bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.