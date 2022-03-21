Galatasaray kalesini gole kapatamıyor

Barcelona-Beşiktaş- Barcelona üçgeninde yorulan G.Saray, rotasyon yaptığı Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Kalede Muslera, sağ bekte Semih ve önünde Morutan'ın oynadığı sarı-kırmızılı takım, ilk organize ve tehlikeli atağında Gomis'le golü buldu. Aslan, devrenin sonuna doğru yediği baskıdan çıkamadı. Uzatmanın son atağında Maxim'in kullandığı duran topta Berkan'ın tutamadığı Djilobodji eşitliği yakaladı. İkinci devrede Emre Kılınç'la golü kaçıran Galatasaray'da yorgun Berkan'ın sebep olduğu penaltıda Maxim beyaz noktadan yine hata yapmadı. Kerem'in pasında Gomis net fırsatta topu Günay'a nişanlayıp 2-2 yapamadı. Kalan bölümde Maxim'in asistinde Figueiredo takımını rahatlatıp, skoru ilan etti.



KALE BİR TÜRLÜ KAPANMIYOR



Sarı-kırmızılılar ligde bir türlü kalesini gole kapatamadı. Aslan, son 11 lig maçında da gol yerken bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.





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