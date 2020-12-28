Galatasaray ligde zirveye çıkarken bunu fenomen kalecisi Fernando Muslera'sız başarması da dikkat çekiciydi. Geçen sezon Çaykur Rize maçında sakatlanan Uruguaylı eldiven herkesi üzerken Fatih Öztürk ve Okan Kocuk üzerinde de ister istemez büyük bir gölge oluşturdu. Ancak buna rağmen iki kaleci de genel itibarıyla başarılı maçlar çıkardı ve Muslera'yı aratmadı. Cimbom bu sezon 14 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Gaziantep FK maçının ardından Alanya'yı da geçip 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı, +15 averaj yaptı.Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk bu sezon 8 maça çıktı, 5 gol yedi, 4 maçta kalesini kapattı. Okan ise 6 maçta forma giydi, o da 5 gol yedi, 2 maçta gol izni vermedi. Birbirlerini başarılı bir şekilde tamamladılar. İkinci yarıda kaleye geçmeye hazırlanan Muslera'ya da ciddi rakip oldular. Özellikle Okan Kocuk son 3 haftadaki kurtarışlarıyla büyük güven verdi. Okan Kocuk'un bu gelişimi Fatih Terim ve ekibini de fazlasıyla memnun etti.