Galatasaray kalesinde nöbet değişimi

Sarı-kırmızılılarda koronavirüs hastalığını atlatan Okan Kocuk, kupa maçında görev alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kalesinde nöbet değişimi
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10 Aralık 2020 09:08
Galatasaray'da koronavirüsü atlatan Okan Kocuk eldivenleri Fatih Öztürk'ten geri almaya hazırlanıyor.

Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyacak olan Okan, hazır bir görüntü sergilerse ligdeki Fatih Karagümrük maçında da görev yapacak.

Bu durumda Fatih Öztürk'e yeniden kulübe yolu gözükecek.
 
 


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