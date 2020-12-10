Galatasaray kalesinde nöbet değişimi

Galatasaray'da koronavirüsü atlatan Okan Kocuk eldivenleri Fatih Öztürk'ten geri almaya hazırlanıyor.



Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyacak olan Okan, hazır bir görüntü sergilerse ligdeki Fatih Karagümrük maçında da görev yapacak.



Bu durumda Fatih Öztürk'e yeniden kulübe yolu gözükecek.



