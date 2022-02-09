Galatasaray kalesinde bolluk

Kalede sorun yaşayan Galatasaray'da artık bolluk var. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray kalesinde bolluk
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09 Şubat 2022 11:15
Inaki Pena transferiyle kaleyi emin ellere teslim eden Galatasaray'da 1 numara krizi sona erdi.

Muslera'nın sakatlandığı dönemde İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ü kullanan sarı-kırmızılılar, hatalı tercihlerden pişman oldu ve 36 oyuncuyu bildirdiği TFF listesinde tam 8 kaleciye yer verdi.

Muslera ve Pena dışında İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün bulunduğu A Takım kadrosuna altyapıdan 3 kaleci daha eklendi. Jankat Yılmaz dışında 18 yaşındaki Kerem Yusuf Ersanar ve 2005 doğumlu Atakan Nuri Ordu'nun isimleri de TFF listesine yazıldı.

DIĞER KALECİLER:

Jankat Yılmaz (17), Kerem Yusuf Ersanar (18), Atakan Nuri Ordu (17)

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