Galatasaray kalesinde bolluk

Inaki Pena transferiyle kaleyi emin ellere teslim eden Galatasaray'da 1 numara krizi sona erdi.



Muslera'nın sakatlandığı dönemde İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ü kullanan sarı-kırmızılılar, hatalı tercihlerden pişman oldu ve 36 oyuncuyu bildirdiği TFF listesinde tam 8 kaleciye yer verdi.



Muslera ve Pena dışında İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün bulunduğu A Takım kadrosuna altyapıdan 3 kaleci daha eklendi. Jankat Yılmaz dışında 18 yaşındaki Kerem Yusuf Ersanar ve 2005 doğumlu Atakan Nuri Ordu'nun isimleri de TFF listesine yazıldı.



DIĞER KALECİLER:



Jankat Yılmaz (17), Kerem Yusuf Ersanar (18), Atakan Nuri Ordu (17)





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