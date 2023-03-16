Galatasaray kafilesi Konya'ya iniş yaptı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Konya şehrine iniş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kafilesi Konya'ya iniş yaptı
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16 Mart 2023 20:03
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, bazı futbolcular ile teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verirken, uzun süre takım lehine tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra kentte konaklayacağı otele gitmek üzere takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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