Galatasaray kafilesi Gaziantep'e iniş yaptı

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde Gaziantep şehrine iniş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kafilesi Gaziantep'e iniş yaptı
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01 Eylül 2023 20:33
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar ise attıkları sloganlarla takımlarına destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, Kalyon Stadı'nda cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

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