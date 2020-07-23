Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Antalyaspor'la karşılacak olan Sarı-Kırmızılılar, Antalya'ya geldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
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23 Temmuz 2020 15:01
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Galatasaray kafilesini, Antalya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılılar, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.





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