Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
Galatasaray kafilesini, Antalya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılılar, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Galatasaray kafilesini, Antalya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılılar, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.