Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

Ligde Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
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06 Ekim 2023 18:53
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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