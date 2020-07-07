Galatasaray kafilesi Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'de 8 Temmuz günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.
Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı.
Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.
Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı.