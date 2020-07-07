Galatasaray kafilesi Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray kafilesi Alanya'da
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07 Temmuz 2020 18:53
Spor Toto Süper Lig'de 8 Temmuz günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'de Gazipaşa havalimanına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alınan havalimanında sarı-kırmızılı kafileyi 20 kadar taraftar karşıladı.

Burada bir süre tezahürat yapan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcuları otele uğurladı.



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