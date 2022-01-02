Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Kovid-19 vakası
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02 Ocak 2022 21:35
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.


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