Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
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11 Aralık 2021 22:51
Galatasaray Kadın Judo Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde birinci oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından Avrupa Kulüpler Şampiyonası kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılı ekip, D Grubu'nda ev sahibi ülkeden Orleans Loirent'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İspanya'nın Valencia takımını yine 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, finalde ise yine ev sahibi ülkeden RSC Champigny ile karşılaştı. Final müsabakasında RSC Champigny karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Judo Şubesi A Takımlar Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk turda Orleans'ı yarı finalde de Valencia'yı 3-2'lik skorlarla geçtik. Finalde de son şampiyon ve önemli yıldızları olan Champigny'yi 5-0 yenerek şampiyon olduk. Bu çok önemli bir başarı. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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