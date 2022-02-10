Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda talihsiz sakatlık

Kadınlar Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların antrenmanında 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Kesgin talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yapılan kontrollerin ardından Elif Kesgin'in ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların antrenmanında 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Kesgin talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yapılan kontrollerin ardından Elif Kesgin'in ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.