Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda talihsiz sakatlık

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda oynayan genç futbolcunun ayağı kırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda talihsiz sakatlık
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10 Şubat 2022 13:11
Kadınlar Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların antrenmanında 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elif Kesgin talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Yapılan kontrollerin ardından Elif Kesgin'in ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.

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