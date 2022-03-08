Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na ABD'den transfer!

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, ABD'li oyuncu Elena Gracinda Santos'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na ABD'den transfer!
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08 Mart 2022 19:20
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, ABD'li oyuncu Elena Gracinda Santos'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, ABD'nin Gotham takımından 1997 doğumlu forvet Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattığı belirtilerek, "Elena Gracinda Santos'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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