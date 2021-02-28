Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan rahat galibiyet

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ligde haftayı galibiyetle kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan rahat galibiyet
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28 Şubat 2021 16:56
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