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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan rahat galibiyet
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan rahat galibiyet
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ligde haftayı galibiyetle kapattı.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
Galatasaray.org
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