Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda vaka sayısı 7 oldu, maç ertelendi

Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off yarı finalinde bugün oynanması gereken Galatasaray - Nesibe Aydın karşılaşması sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitıf çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif yaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



